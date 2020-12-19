Глава ПЦУ Епифаний не против легализации каннабиса в Украине, но в только в том случае, если употреблять марихуану будут не как наркотик, а исключительно в медицинских целях.

Об этом Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода", обнародованном в YouTube.

Глава ПЦУ рассказал, что уже обсуждал вопрос легализации марихуаны с Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили, что если употребление каннабиса будет разрешено, то должно использоваться исключительно в благих целях.

"Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено , чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского... Это в будущем не привело к тому, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний.

Епифаний о каннабисе с 32:09

Напомним, ООН исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков.

Также сообщалось, что депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар поддержал легализацию медицинской марихуаны.