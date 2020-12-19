В субботу, 19 декабря, в Николаеве сотрудники полиции задержали двух братьев, которые открыли стрельбу по машине во время конфликта на дороге. По словам задержанных, они хотели "проучить" водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Утром в полицию Николаева поступило сообщение о стрельбе на дороге. Позвонила женщина, которая рассказала, что ехала в автомобиле Toyota Corolla вместе с родственником, который и был водителем. В это же время машина марки Mitsubishi Galant начала мешать движению.

"Когда Toyota остановилась, злоумышленники повредили ее, нанося удары ногами и руками, и пытались извлечь заявителя и водителя из салона. Водитель начал движение, а хулиганы - стрелять и преследовать авто пострадавших. В полицию женщина уже звонила на ходу", - рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников на одном из СТО, ими оказались братья 28-ми и 32-х лет. Они утверждали, что конфликт на дороге создал водитель Toyota Corolla, а они собирались его "проучить".

На данный момент решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления согласно ч .4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Запорожья устроили погоню со стрельбой за подозреваемым в получении взятки детективом ГБР. Но ему все равно удалось сбежать.

Также мы писали о том, как в одной из аптек Киева мужчина в ответ на просьбу надеть маску начал стрелять из пистолета.