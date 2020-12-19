Сегодня, 19 декабря, самолет "Boeing-735", который следовал из Игарки в Уфу в России и был вынужден прервать полет и начать готовится к экстренной посадке, удачно приземлился в аэропорту Сургута.

Об этом сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

Напомним, после взлета у самолета, который вылетел из аэропорта Игарка в Уфу, сработал датчик неисправности наддува и он был вынужден начать подготовку к экстренной посадке на запасном аэропорту в Сургуте. На борту находилось 121 человек, из них 116 - пассажиры.

Также мы писали о ДТП с участием самолета в США. В Миннесоте самолет врезался в машину при экстренной посадке на шоссе. В результате аварии никто не пострадал.