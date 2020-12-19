Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью задержали крупную партию контрабандных медикаментов и табачных изделий, которые злоумышленники пытались доставить в Украину.

Об этом сообщает пресс-группа Госпогранслужбы Украины.

На участке границы Украины и Беларуси, недалеко от населенного пункта Кошары пограничники обнаружили четверых людей, которые передвигались по лесополосе с пакетами. Когда мужчины заметили сотрудников правоохранительных органов, то убежали, бросив пакеты.

В пакетах пограничники обнаружили табачные изделия и медикаменты, в частности 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки медицинских препаратов.

На данный момент продолжаются мероприятия по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в аэропорте "Борисполь" обнаружили контрабандистов с почти полусотней новейших гаджетов Applе, включая iPhone.

Также сообщалось, что в Украину из России прорывался микроавтобус с контрабандной икрой.