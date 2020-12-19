Исследователи рассказали с какими симптомами могут столкнуться люди, после перенесенного заболевания Covid-19. Так называемый постковидный синдром может начать проявляться уже после успешного выздоровления от коронавируса.

Об этом сообщает Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).

Так, среди симптомов постковидного синдрома отмечают усталость, повышенную температуру тела, нарушения сна, головную боль и онемение конечностей. Переболевшие Covid-19 люди могут еще долгое время страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Также болезнь может оказать влияние и на психологическое состояние пациента с коронавирусом.

Кроме того, коронавирус представляет опасность и для сердечно-сосудистой системы, у переболевших пациентов отмечаются нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди. Реже симптомами постковидного синдрома являются кожные заболевания.

Напомним, доктор Комаровский рассказал об опасности психоза и самоубийства у пациентов с коронавирусом.

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