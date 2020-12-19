Уже во вторник 22 декабря в Швейцарии вступят в силу новые карантинные ограничения, чтобы взять под контроль рост числа случаев заражения Covid-19.

Об этом пишет издание "The Local".

Так, рестораны и бары будут закрыты и начнут работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные шоу будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Кроме того, вместимость магазинов будет ограничена, а число одновременно разрешенных клиентов будет зависеть от размера бизнеса. Профессиональным командам будет разрешено играть без зрителей.

"Эпидемиологическая ситуация вызывает большую обеспокоенность. Число инфекций очень велико и продолжает расти. Больницы и медицинские работники уже несколько недель находятся под сильным давлением, и праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости", - говорится в заявлении правительства.

Напомним, в Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, по-прежнему регистрируется более 4 000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день, несмотря на широкий спектр мер, принятых в последнее время в некоторых частях страны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 400 000 случаев заболевания и почти 6 000 смертей.

Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что наименее затронутые коронавирусом кантоны - те, где показатель распространения остается ниже 1 в течение более недели - могут решить ослабить ограничения и оставить свои рестораны и другие заведения открытыми. Пока только Вале и Женева имеют уровень ниже 1.

"Развитие пандемии не соответствует нашим ожиданиям. Это критическая ситуация. В большинстве кантонов растет число новых случаев инфицирования. В долгосрочной перспективе ситуация в больницах неустойчива", - сказал Берсет.

Также в стране будет разрешено катание на лыжах, хотя и на строгих условиях, которые действуют в настоящее время.

В них входит ношение масок не только в закрытых помещениях, таких как горные поезда и канатные дороги, но также на открытых кресельных подъемниках, а также в очередях.

Напомним, недавно Италия ввела тотальный локдаун на новогодние праздники.

Также мы писали, что в Австрии введут третий общенациональный локдаун.