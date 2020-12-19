Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал о планах властей республики ввести сбор за пересечение границы. Несколько лет назад такой сбор уже существовал.

Об этом пишет "Белта".

Проект закона "Об изменении Налогового кодекса" может позволить местным органам власти ввести региональный сбор за пересечение границы на транспортных средствах, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин. Объектом такого сбора станет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд.

Министр уточнил, что если законопроект будет одобрен, то собранные таким образом деньги могут быть направлены на борьбу с пандемией коронавируса, в частности на обеспечение пунктов пропуска всем необходимым оборудованием и на мероприятия по дезинфекции.

Напомним, 21 декабря, вступает в силу постановление правительства Беларуси, которое предусматривает полное закрытие наземной границы республики. Покинуть республику будет возможно только самолетом.

Также "Страна" сообщала, что Беларусь уже закрывала границы из-за пандемии коронавируса.