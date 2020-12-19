В Чаплинке, Херсонской области, сгорела главная елка города. По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды, сейчас на площади остался только истлевший каркас.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области на своей странице в Facebook.

В пятницу, 18 декабря, в полицейское отделение Чаплинки поступило сообщение о возгорании новогодней елки, которая была установлена на площади возле Дома культуры. На месте событий полиция опросила свидетелей и выяснила, что умышленного поджога не было.

Видеосъемка, которою вели прохожие во время возгорания показала, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание электроконтактов новогодней гирлянды. На данный момент сотрудники ГСЧС выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, спасатели показали видео, как правильно установить елку и избежать опасности возгорания.

Также сообщалось, что в школе Конотопа дети украсили вместо елки новогоднюю стремянку.