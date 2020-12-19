16-летний сын президента Беларуси Николай Лукашенко был признан лучшим в игре против сборной Могилевской области по хоккею.

Об этом сообщает пресс-служба Президентского спортивного клуба.

Так, игра состоялась сегодня, 19 декабря, на льду "Олимпик Арены" в Минске. Встреча завершилась победой хозяев. Могилевчане проиграли со счетом 6:2.

В составе победителей отметились Артем Антоненко (16-я и 49-я минуты), Денис Матюхин (23-я), Денис Курденко (53-я), а также сын президента страны Николай Лукашенко (40-я и 60-я минуты). Кроме того, Лукашенко-младший в ходе игры сделал одну результативную передачу.

В команде могилевчан отметились Кирилл Поляков (25-я) и Сергей Зубарев (39-я минута).

По итогам матча, лучшим игроком в президентской команде был признан Николай Лукашенко. А у "могилевчан" – Кирилл Поляков.

Следующая игра у президентской команды запланирована дома, 23 января. Они будут играть против сборной Гомельской области.

Напомним, бывший президент национальной Академии наук Беларуси Александр Войтович рассказал, что после начала протестов в стране сын президента Николай Лукашенко продолжил обучение в МГУ под выдуманной фамилией. Позже в Москве эту информацию опровергли.