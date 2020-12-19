В Гвинейском заливе у берегов Нигерии группа пиратов предположительно атаковала судно STEVIA, захватив 8 членов экипажа в плен, включая шестерых украинцев.

Об этом пишет морской портал "Seafarers Journal".

Так, инцидент случился еще 16 декабря. Только сегодня ночью дочь одного из захваченных моряков направила письмо в редакцию портала.

По ее словам, на судне STEVIA ее отец работает старшим помощником капитана и он в числе заложников, но сторона судовладельца и агента никакой информации о ЧП не дает. Подтверждение того, что отец попал в плен, она получила от одного из оставшихся на борту моряков.

"Обращаюсь к вам за помощью. В Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) из сухогруза STEVIA, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа - Резниченко Семён Иванович (40 лет) отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны", - сообщила она.

По последним данным, судовладелец не связывался с родственниками и не отвечает на звонки и письма. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

Также дочь моряка заявила, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

Детали инцидента уточняются.

Напомним, в июле у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них четыре украинца.

Также мы писали, что после трехлетнего заключения в ливийской тюрьме домой вернулись 14 украинских моряков.