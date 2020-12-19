Глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что не против празднования Рождества 25 декабря, но для этого необходимо, чтобы церковь и верующие "созрели" до такого решения.

Об этом он рассказал во время интервью "Радио Свобода".

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол...", - сказал Епифаний.

В то же время Епифаний признался, что речи о двух Рождествах быть не может.

"На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", - рассказал он.

Данный вопрос, по мнению митрополита, решится спустя какое-то время, когда украинский народ "сознательно подойдет к этому".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - сказал Епифаний.

Православная и греко-католическая церкви Украины будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю") – 7 января. Но римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря, по современному григорианскому календарю. 25 декабря, как и 7 января, в Украине объявлены выходными днями.

Напомним, год назад в ПЦУ уже рассуждали о переходе на отмечание Рождества 25 декабря. Тогда решили от этой идеи отказаться, "чтобы избежать перехода паствы в УПЦ".

До этого "Страна" разбиралась, сколько дней будут отдыхать украинцы в январе следующего года.