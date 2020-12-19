Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова объяснила "Стране", почему подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову незаконно.

Речь идет о показаниях, которые дал бывший народный депутат Максим Микитась - подозреваемый в уголовном производстве по делу компании "Укрбуд". Эти показания касаются в том числе и Олега Татарова.

Речь идет о профессиональной адвокатской деятельности Олега Татарова до того, как он стал заместителем главы Офиса президента Украины. Тогда Татаров оказывал юридические услуги компаниям Микитася.

"В порядке правовой помощи адвокат предоставляет правовую информацию, консультации и разъяснения по правовым вопросам, осуществляет правовое сопровождение деятельности клиента, составляет заявления, жалобы, процессуальные и иные документы правового характера, но в этом то и состоит его профессиональная адвокатская деятельность. Адвокат не принимает решений вместо своего клиента, и это главное! Путь, по которому будет реализовывать свои права клиент, как и дальнейшую ответственность за свой выбор он несет исключительно сам, а не его адвокат", - отмечает Изовитова.

По ее словам, в случае с Татаровым произошло отождествление адвоката с его клиентом.

"Подозрение адвокату Олегу Татарову - именно тот случай, когда "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус", ибо речь идет об отождествлении адвоката с его клиентом. И это не первый случай игнорирования национальных и международных гарантий со стороны НАБУ и САП, на которое обращает внимание Национальная ассоциация адвокатов Украины, в связи с незаконным преследованием адвокатов", - говорит Лидия Изовитова.

По ее словам, этого достаточно для утверждения, что подозрение адвокату Олегу Татарову незаконно.

"Запрет на отождествление адвоката с его клиентом - одна из гарантий профессиональных прав адвокатов, охраняемых Конституцией Украины, Законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "Основными положениями о роли адвокатов", принятыми VIII Конгрессом ООН по предотвращению преступлений в 1990 году, профессиональными стандартами (Принцип I Рекомендации No R (2000) 21 Комитету Министров государствам-членам о свободе профессиональной деятельности адвокатов, принятой Комитетом Министров Совета Европы 25 октября 2020 года), о чем безусловно известно НАБУ и САП. Но они сознательно игнорируют эти нормы", - говорит глава Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По мнению Изовитовой, НАБУ и САП формируют общественное мнение о виновности Татарова, хотя не имеют на то законных оснований.

Среди вопросов о законности подозрения адвокату Олегу Татарову - статус субъекта, которому вручают подозрение, и статус субъекта, который подписывает и вручает подозрение.

"Особенную интригу вносит решение Генерального прокурора о включении генерального прокурора Ирины Венедиктовой в состав группы прокуроров для эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства. Ведь подозрение адвокату в совершении уголовного правонарушения может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором АР Крым, области, города Киева и города Севастополя. В связи с этим несомненно возникает вопрос о статусе лица, подписавшего подозрение. Особенно, если в группе прокуроров сама генеральный прокурор", - рассуждает Лидия Изовитова.

И уточняет: "Как известно, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры по должности заместитель Генерального прокурора. Но! Лицо, которое временно исполняет обязанности руководителя САП, а именно на такой должности пребывает подписавший подозрение Максим Грищук, не получает всей полноты полномочий. Поэтому заявления моих коллег о незаконности вручения подозрения Олегу Татарову на этот счет ожидаемы", - отметила Изовитова.

Напомним, ранее Национальная Ассоциация адвокатов Украины назвала незаконным подозрение Олегу Татарову.