"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения ее законопроекта, который облегчит и упростит работу ФОПов.

Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко в эфире телеканала "112 - Украина", передает пресс-служба политсилы.

"Наша фракция подписала петицию о проведении внеочередного заседания парламента и такое заседание должно состояться. Мы внесли на рассмотрения парламента законопроект №4490, который сохраняет право предпринимателей на использование Книги учета доходов без применения регистратора расчетных операций. Нужно просто проголосовать наш законопроект. Он снимет все противоречия и облегчит работу ФОПов. Сейчас просто нужно объединится всем политикам и помочь людям", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам политика, люди вышли на протесты из-за отсутствия диалога и поддержки со стороны государства. ФОПы создают рабочие места, кормят свои семьи, платят налоги, но вместо того, чтобы помочь им, власть усиливает давление на предпринимателей и создает им дополнительные проблемы.

"Сколько эти люди должны стоять на улице? Они наполняют бюджет, создают рабочие места, а власть упорно их не слышит. Мы понимаем возмущение предпринимателей и будем их поддерживать", – сказал Юрий Бойко.

Кроме того, сопредседатель ОПЗЖ заявил, что власть в условиях кризиса и эпидемии обязана поддерживать предпринимателей, а не пытаться усложнить их работу.

"ФОПы просят провести внеочередное заседание парламента и решить их проблему. Когда такое возмущение людей - депутаты обязаны прийти и помочь. Наша фракция в полном составе придет на такое заседание и поможет людям", - сказал оппозиционный политик.

Депутаты от ОПЗЖ зарегистрировали законопроект №4490 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно содействия хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя без применения регистратора расчетных операций, а также сохранения права на использование Книги учета доходов".

Отметим, что вчера Рада закрыла планарное заседание и ушла на почти 40-дневный перерыв.

Как сообщалось, вчера Рада так и не приняла законы, которые требовали ФОПы. Мы подробно писали теперь будут делать предприниматели.

Тем временем в Киеве на центральной площади уже несколько суток продолжаются протесты ФЛП. В пятницу, 18 декабря, количество участников выросло до 300 человек. Участники акции протеста у Верховной Рады - это предприниматели, которые требуют не запрещать им работать во время январского локдауна и отменить обязательное введение кассовых аппаратов.