Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и фракция "Слуга народа" будут повторно предлагать его кандидатуру на пост министра энергетики в Верховной Раде.

Об этом он сообщил в интервью экс-нардепу Сергею Лещенко, с которым, по данным "Страны" Витренко связывают давние отношения.

По мнению Витренко, за его кандидатуру в Верховной Раде могут проголосовать уже в январе следующего года.

"Слышал от депутатов, в частности от Давида Арахамии. Это было для меня неожиданностью. Потом прочитал, что они так сдаваться не хотят. И президент, и фракция говорят, что они будут еще раз меня предлагать", - сказал экс-глава "Нафтогаза".

В то же время Витренко признался, что первой эмоцией после первого, неудачного голосования было облегчение.

"… но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется ввиду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов", - рассказал он.

Витренко рассказал о повторном голосовании за него в Раде. Смотреть с 4:25. Видео: YouTube/Сергій Лещенко

Напомним, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики. Парламент отдал всего 186 голосов "за" из 226 необходимых.

Позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что депутаты отказались поддержать кандидатуру Витренко в связи с информацией о выплате ему многомиллионной премии от "Нафтогаза", за которую он судился, но потом неожиданно получил прямо накануне предполагаемого назначения.