В субботу, 19 декабря, исполняется год с момента попадания директора НАБУ Артема Сытника в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на самом портале.

Так, год назад Сытник попал в реестр за то, что отдыхал в охотничьем хозяйстве в Ровенской области за чужой счет, не заплатив за развлечения около 25 000 гривен. Чиновник пытался выиграть дело в апелляционном суде, но не получилось. Ему пришлось заплатить штраф в 3400 грн.

"Признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП. Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) грн. 00 коп. с конфискацией подарков в доход государства", - говорится в тексте решения суда.

Уточним, что решение суда о привлечении Сытника к ответственности за коррупцию вступило в силу 13 декабря 2019 года.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров считает, что необходимо провести новый конкурс на пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также "Страна" разбиралась, чем закончится война Артема Сытника с Олегом Татаровым.