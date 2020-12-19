Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс заявила, что вопросы Сергея Шнурова президенту РФ Владимиру Путину были пустой тратой времени.

Ее слова передает издание "Подъем".

"Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным", — оценила она.

По словам Вокс, от того Шнурова, которого она знала, почти ничего не осталось. "Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Когда ты ничего не ждешь от человека/события/явления, то он/оно и не может тебя разочаровать", — пояснила артистка.

Также она считает, что Шнуров устал эксплуатировать образ бунтаря.

"Когда у тебя зубы за 15 миллионов — никто не поверит в "когда нет денег", — заключила Вокс.

Напомним, 17 декабря Шнуров во время большой пресс-конференции задал Путину два вопроса. "Самый козырный вопрос про Навального я оставлю коллегам. А мой вопрос такой, почему русские хакеры на этот раз не помогли избраться Трампу. А своих же не бросают? На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Приютите ли вы его, как Сноудена. Первый вопрос. Второй - как описывать эту жизнь без ненормативной лексики?" - спросил Сергей Шнуров.

Как сообщалось, Путин назвал провокационным вопрос Шнурова о российских хакерах. По его словам, русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.

Позже Шнуров объяснил, что "пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов". "На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он, добавив, что придумал вопрос самостоятельно.

Также мы писали, что перед пресс-конференцией Путина часть журналистов отправили на 14-дневную изоляцию