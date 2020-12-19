Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в клиниках городов Алматы и Тараз начали прививать добровольцев собственной вакциной от коронавируса QazCovid.

Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

"К настоящему времени НИИ проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - утверждают у Мамина.

Предполагается, что до конца декабря будет вакцинировано около трех тысяч добровольцев.

"Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сейчас Казахстан отнесен к списку "зеленых" стран министерства здравоохранения Украины. Это означает, что она открыта для путешественников.

Также "Страна" писала, что в Казахстане с ноября строится специальный завод, на котором будут производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".