Заработная плата украинских медиков будет повышена до европейского уровня в 2023 году, поскольку расходы на медицину составят 5% от ВВП.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Для врача, который приходит из университета, заработная плата будет 9 500 гривен. Для врача более опытного, высокой категории - 13 500 гривен. Это в среднем чуть более чем на 2 тысячи выше, чем в этом году", - сказал он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что у власти есть поэтапный план увеличения расходов на медицину. Он предусматривает, что в 2023 году на нее должны быть выделена 5% от ВВП.

"Это позволит достичь действительно уровня европейской оплаты труда для врачей, действительно европейских условий. То есть этот план есть", - резюмировал премьер.

По словам чиновника, принятый на следующий год государственный бюджет предусматривает 300% доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом.

Шмыгаль обещает украинским медика европейскую зарплату. Смотреть с 20:45. Видео: YouTube/Сегодня

До этого мы приводили слова Шмыгаля о том, что Украина может получить первые вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX уже в феврале 2021 года. Ждать крупной поставки доз вакцины стоит в марте.

Также "Страна" приводила слова Зеленского о том, что в план вакцинации включены жители временно оккупированных территорий Крыма, Донецка и Луганска.