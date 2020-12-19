В аннексированном Крыму заявили, что "заигрывание Киева" с властями Турции относительно вопроса полуострова может обернутся для него плачевно.

Об этом заявил "глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве а Крыма при президенте РФ" Александр Молохов, передает РИА "Новости".

"Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических проектах нет места для сильной и независимой Украины. Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачевно, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал Молохов.

По его словам, власти Украины надеются на то, что Турция, участвуя в "Крымской платформе", будет таскать для них "каштаны из огня", то они глубоко ошибаются.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращения контроля над полуостровом.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в настоящее время на территории Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

"Страна" подробно писала, зачем Зеленский создает "Крымскую платформу" и на что она повлияет.