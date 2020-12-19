В администрации президента США Дональда Трампа уведомили Конгресс о том, что два последних оставшихся консульства США в РФ будут закрыты.

Об этом пишет AP.

Так, планируется навсегда закрыть консульство во Владивостоке и временно приостановить работу консульства Екатеринбурге. Однако точные сроки закрытия еще не определены.

Отмечается, что закрытие консульств связано с решением РФ в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории России.

В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 дипломатов из США и 33 местных сотрудника. Американский персонал переведут в посольство в Москве, а местных – уволят. Единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что российских хакеров подозревают во взломе министерства внутренней безопасности США.