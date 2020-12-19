Украина оказалась одним из лидеров в Евразии по темпам потепления - температура воздуха увеличилась на 0,5 градусов по Цельсию. Больше того, подобная картина наблюдается уже второй год.

Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич у себя в Facebook.

"Украина является флагманом по темпам потепления среди стран умеренных широт Евразии и Северной Америки (за исключением Скандинавии)", - сообщил он.

Кибальчич разместил у себя в посте карту с данными из метеостанции Global Historical Climatology Network (GHCN) / NOAA, на которой показана разница между средней температурой за 30-летние периоды: с 1981 по 2010 года, а также с 1991 по 2020 года.

"2020 год на большей части территории Украины выходит рекордно теплым, второй раз подряд (!) после 2019 года", - рассказал синоптик.

На опубликованной карте видно, что средняя температура в Украине выросла на 0,5-0,75 градусов по Цельсию.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-членам организации с требованием объявить чрезвычайное климатическое положение. Это позволит сократить выработку парниковых газов.

Также "Страна" приводила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что выбросы парниковых газов со стороны нашей страны к 2030 году должны быть сокращены почти на 40%. А премьер-министр Денис Шмыгаль и вовсе уверен, что государство откажется от угля, нефти и газа до 2070 года.