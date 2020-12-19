Российский лоукостер "Победа" начал экскурсионные полеты над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. Первый самолет отправится в рейс в субботу, 19 декабря.

Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя авиакомпании.

По ее словам, предложение пользуется большим спросом. Так, на первый рейс все билеты были раскуплены за восемь минут, а на второй - за шесть. При этом идеей заинтересовались и в других регионах страны.

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва - Москва", - сказала представитель "Победы".

Сообщается, что во время рейсов будут применяться обычные меры безопасности - все пассажиры будут в масках. Питание во время рейса не предусмотрено.

Управлять самолетом в первом рейсе будет Алексей Кочемасов, который также известен как автор подкаста "НЕБОнутые" и благодаря личным блогам в LiveJournal и YouTube. Сам полет продлится полтора часа.

Как известно, первые рейсы "в никуда" получили популярность в Тайване летом этого года на фоне пандемии коронавируса. Самолеты делают круг и возвращаются в аэропорт.

Напомним, ранее Qatar Airways возобновил рейсы из аэропорта Борисполя.

Также мы писали, что авиакомпания airBaltic запустила рейсы Вильнюс - Киев. Билет в один конец стоит от 640 грн.