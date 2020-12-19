Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о тотальном локдауне в стране, который будет действовать с 24 декабря по 6 января. В этот период будут закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Слова чиновника приводит La Repubblica.

Так, под запретом окажется работа салонов красоты, баров, ресторанов и магазинов. А в течении четырех рабочих дней – 28,29,30 декабря и 4 января, будут разрешены поездки между большими городами. Но лишь те, которые расположены не дальше 30 км.

"Ситуация остается сложной и во всей Европе. И среди наших экспертов есть серьезные опасения, что в период Рождества кривая заражения коронавирусом может ощутить всплеск", - сказал Конте.

Премьер-министр также призвал людей отметить новогодние праздники в кругу семьи. Это поможет защитить страну от третьей волны коронавируса.

Напомним, на данный момент в Италии ежедневно фиксируют заболеваемость коронавирусом на уровне 18 тысяч человек, а смертность за 18 декабря составила 672 человека.

Также "Страна" рассказывала о том, что Всемирная организация здравоохранения и министерство здравоохранения Италии оказались в центре скандала из-за якобы скрытого отчета о неготовности страны к пандемии. Он мог помочь другим странам справиться с коронавирусом.