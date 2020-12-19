Подаренную главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком икона XVIII века из Луганска будет возвращена дарителям, чтобы Интерпол мог изучить историю ее происхождения.

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 19 декабря.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - сказали в дипведомстве.

Напомним, 14 декабря глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. После этого посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая якобы была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет.

Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины начала расследовать обстоятельства, при которых главе МИД России была подарена старинная украинская икона якобы привезенная из неподконтрольного Киеву Луганска.