В субботу, 19 декабря, на западной Украине наблюдается густой туман, из-за чего видимость местами сильно ограничена.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным УкрГидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со снижением температуры воздуха, на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Киев несколько дней назад попал в ледяной локдаун, и прогнозировала, когда все закончится.

Также напомним, что синоптик объяснила украинцам, какая область пострадает от морозов без снега больше всего. Предупреждение касается Луганской области, где в этом году прогнозируются сильные морозы и низкая влажность почвы.