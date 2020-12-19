В пятницу Госбюро расследований отчиталось перед общественностью о проделанной работе по расследованию сентябрьского крушения самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области, выполнявшего учебный полет с 20 курсантами и семью членами экипажа на борту, которые, все кроме одного учащегося, погибли под горящими обломками воздушного судна.

Одним из докладчиков результатов расследования был начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок, которому не впервой заниматься резонансными делами.

В ГПУ он расследовал дело об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем, вел дела спецроты "Торнадо" и подписывал заочные подозрения командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Александру Витко, судьям Конституционного суда РФ.

Как командующий попал под подозрение

Стоит отметить, что угроза подозрения нависла над главкомом ВВС Дроздовым сразу же после катастрофы, когда харьковский губернатор Алексей Кучер озвучил версию, что по странному стечению обстоятельств самолет с сыном Дроздова на борту завели на посадку раньше, а терпящий бедствие АН-26 садили вторым.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - заявлял тогда еще губернатор Кучер.

Вадим Приймачок в конце сентября подтвердил, что такая ситуация имела место.

"После выявления неисправности на борту самолета, был запрос на посадку. Диспетчер сопровождал эту посадку... В этот день осуществлялись и другие полеты... Была осуществлена посадка самолёта, который шел первым, а наш самолёт - уже в минуту была задержка", - сказал Приймачок на пресс-конференции .

Фамилия Дроздова в деле всплыла позже.

2 октября в СМИ появился комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната - он назвал версию губернатора "абсурдной". И заявил, что чиновник специалистом в этом вопросе не является, поэтому давать оценок не может.

В тот же день Кучер опубликовал видеоответ Игнату.

Он заявил, что информацию о втором борте пытаются скрыть.

"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.

И уже на следующий день во время эфира "Свободы слова" прозвучала информация о том, что на втором борту, который пропустили вперед рухнувшего Ан-26, летел сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.

Этот факт озвучил телеведущий Савик Шустер, обращаясь к Дроздову. Тот подтвердил, что его сын летел на втором самолете. Но углубляться в эту тему не стал, а начал обсуждать другие вопросы.

Но к теме по ходу передачи вернулся харьковский губернатор, который был на прямом включении.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - заявил Кучер.

И, хотя в словах Кучера не было прямо сказано, что ради сына командующего задержали второй борт, но в студии это восприняли именно так. После чего Дроздов заявил, что никаких указаний по поводу приоритетности посадки не давал, а диспетчерская служба действовала обосновано, сажая разбившийся самолет вторым.

"Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе (то есть в стадии разворота: аэродром находился у него по борту - Ред.), и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.

Другими словами, главком заявлял, что, во-первых, никаких указаний по поводу приоритетности посадов самолетов он не давал. А во-вторых, борт с его сыном посадили раньше обосновано - потому что он уже заходил на посадку, в то время как рухнувший затем Ан-26 еще только проводил разворот, чтобы зайти на посадку.

На следующий день после выхода шоу Минобороны и командование воздушных сил ВСУ решили еще раз дать харьковскому губернатору гневную отповедь.

В нем Кучер называется "учителем физкультуры", "губернатором" в кавычках, а также "одиозной фигурой". Информацию о сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности".

В итоге СБУ призвали расследовать, не являются ли слова Кучера информационной диверсией для российских СМИ.

С тех пор скандал этот особо не развивался.

Но вот вчера стало известно, что Сергей Дроздов стал подозреваемым по ч 3 ст. 425 УК Украины - "Халатное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в особый период".

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Это первый случай в новейшей истории Украины, после генерала Виктора Назарова, когда действующий военачальник такого ранга привлекается к уголовной ответственности.

Впрочем, на данном этапе, судя по формулировкам следствия, в подозрении не идет речи о том, что Дроздов как-то влиял на приоритетность посадки бортов в тот роковой вечер.

Ему вменяют в виду грубые просчеты при утверждении концепции подготовки летных экипажей.

"Командующим (Дроздовым - Ред.) была утверждена концепция трехступенчатой подготовки летного экипажа, которая предусматривала одновременное обучение летчиков-курсантов с штурманами-курсантами-летчиками, что само по себе незаконно... И поскольку было предусмотрено одновременное их обучение, а курсанты-летчики не имели права выполнять полет с нагрузками и с пассажирами, то они были допущены к этой посадке незаконно", - сказал Приймачок.

"На борту были те, кого там быть не должно, а пилот не летал ночью 11 месяцев"

Кроме Дроздова, подозрения в систематическом нарушении правил руководства и организации полетов также объявлены руководителю полетов и командиру воинской части, к которой был приписан разбившийся самолет.

"На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также уведомлен о подозрении командующий Воздушными силами ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", — заявил Приймачок.

Заместитель руководителя Специализированной военной прокуратуры в оборонной сфере Сергей Личик рассказал в чем именно следствие усматривает халатность.

"Нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам (поскольку на борт самолета были допущены лица, которые вообще там не должны быть), так и на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением как правил эксплуатации летательного аппарата, так и правил осуществления полетов. И на стадии, когда произошла кризисная ситуация, руководством полетов не были приняты достаточные и адекватные меры, чтобы избежать этой катастрофы", - говорит Личик.

Кроме того, как сказал Приймачок, в ходе следствия выяснилось, что командир погибшего экипажа тоже был допущен к этому полету с нарушениями, потому что он не восстанавливал навыки полетов ночью более 11 месяцев, что запрещено нормативными документами.

Однако с него уже никто не спросит, так как пилоты погибли вместе со своими учениками.

После Майдана Дроздова сначала люстрировали, потом простили

Из официальной биографии Дроздова известно, что он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков с отличием в 1983 году, затем Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (Московская область).

А в 1995 году и факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня (теперь Институт государственного военного управления) Национальной академии обороны Украины имени И. Черняховского в 2009 году.

По специальности он - военный летчик-снайпер.

Освоил самолеты типа Л-39, Ан-26, МиГ-21, МиГ-29, Су-27 и вертолет Ми-8. Общий налет более 2000 часов.

Офицерскую службу начал в 1983 году в должности летчика истребительного авиационного полка в Ивано-Франковске.

В 1989-1993 годах - командир звена истребительного авиационного полка в Группе советских войск в Германии.

В 1993-2004 годах - на командных должностях в бригаде истребительной авиации в Ивано-Франковске.

Затем пошел на повышение и в 2012 году был назначен первым заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ.

Осенью 2014-го в рамках люстрации в Министерстве обороны уволен в запас.

20 марта 2015 восстановлен в должности в соответствии с Законом "О внесении изменения в Закон Украины" Об очищении власти "о дополнительных мерах по обеспечению обороноспособности государства".

20 июля 2015 назначен командующим Воздушных сил ВС Украины.

Напомним, вечером 25 сентября под Чугуевом разбился военный борт АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант — Вячеслав Злочевский.