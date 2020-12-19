В ночь на субботу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди посетил зимний городок, который был открыт возле Офиса президента на Банковой.

Соответствующий ролик был опубликован на странице гаранта в Telegram.

"Новогодние праздники – это возможность провести больше времени в семейном кругу. Поэтому приходите вместе в праздничный городок на Банковой!" – говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Елена Зеленская рассказывает, что особенностью установленной елки являются игрушки, которые были сделаны по эскизам детей с особенными образовательными потребностями.

Зеленский с женой побывал в зимнем городке под ОП. Видео: Telegram/Zelenskiy

Как рассказывала "Страна" в этом году в Офисе президента решили максимально уделить внимание празднику Святого Николая, чтобы повысить его популярность и отодвинуть на задний план Деда Мороза и Санта Клауса.

Саму локацию под зданием ОП начали монтировать еще в начале декабря. В городке находятся каток и карусель. На льду прокатиться можно будет на своих коньках, или же взять их напрокат бесплатно.

Сама праздничная площадка будет работать всю неделю без выходных, с 10:00 до 21:00. Посетителей призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.