В больнице турецкого города Газиантепа на юге страны взорвался кислородный аппарат больного коронавирусом, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Так, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19 в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Точные данные о пострадавших не приводятся.

Сейчас известно, что в результате взрыва погибли семь человек. Еще один скончался во время перевода в другую больницу. Возраст жертв составляет от 56 до 85 лет.

В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат больного коронавирусом, погибли люди. Фото: aa.com.tr

Напомним, в центре турецкого города Искендерун, прогремел мощный взрыв. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

Также "Страна" рассказывала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил расширить комендантский час, который теперь действует и в рабочие дни.