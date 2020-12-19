Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж Международной космической станции (МКС) найти еще одну утечку воздуха в российском модуле "Звезда".

Об этом свидетельствуют переговоры, которые транслировало NASA.

"Мы сейчас практически не понимаем, в какой части ПрК (промежуточной камеры) у нас еще дополнительная течь", — сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист центра.

Он попросил экипаж сузить район поиска: "Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем". Он заявил, что запасы воздуха на станции для восполнения утечки заканчиваются. "Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", — заявил представитель ЦУП.

По информации ТАСС, Рыжиков сказал, что воздух уходит через переходную камеру.

Напомним, в августе на МКС была выявлена трещина, из-за которой на стации упало давление. В конце сентября "Роскосмос" заявил, что утечу нашли в российском модуле "Звезда", на котором находится научная аппаратура. Затем в NASA говорили, что возможных мест утечки воздуха в модуле "Звезда" было два. Космонавт Иван Вагнер залепил предполагаемые места утечки американским пластилином, однако полностью устранить проблему не удалось.

Позже в середине октября российские космонавты выявили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда". Это удалось сделать с помощью пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха зафиксировали камеры. При этом исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина, отметив, что эта версия требует подтверждения.