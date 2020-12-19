Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской встретились с представителями скаутской организации и получили от них Вифлеемский огонь.

Об этом утром в субботу сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться.

Зеленский, в свою очередь, поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что после темноты обязательно наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра", – сказал президент.

Кроме того, Владимир и Елена Зеленские пообщались и сфотографировались с участниками встречи, также скаутам вручили памятные подарки.

Напомним, сегодня, в день Святого Николая, возле Офиса президента Украины начнется праздник. Сам Святой Николай будет принимать гостей с 10 утра. По данным "Страны", празднование посетит и президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.

Как сообщалось, вчера Зеленский с женой посетил рождественский парк возле Офиса президента.