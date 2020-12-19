Государственный секретарь США Майк Помпео внес Россию в список врагов страны, обвинив ее в желании "подорвать наш образ жизни".

Об этом он рассказал во время интервью с Марком Левиным, текст которого был опубликован на сайте правительства.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке … Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов", - сказал он.

Причиной такого поступка Помпео назвал угрозу ядерного оружия России, а также кибератаки. Отдельно он остановился на Владимире Петине, назвав его "реальным риском для тех, кто любит свободу".

Напомним, что вскоре, когда команду Трампа сменят люди Байдена, новым госсекретарем США должен стать Энтони Блинкен. Как писала "Страна", его предки жили в Киеве.