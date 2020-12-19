Американский президент Дональд Трамп подписал бюджет, который рассчитан на два дня, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных ведомств ("шатдауна") в полночь пятницы по местному времени.

Об этом сообщают американские СМИ, передает "Интерфакс".

Перед этим законопроект был одобрен палатами Конгресса США.

Благодаря этому, законодатели от Демократической и Республиканской партий смогут дальше договариваться по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

"Я думаю, что все стороны считают, что мы добиваемся хорошего прогресса в разработке крупного законопроекта о помощи, который будет обеспечивать ассигнования на весь год", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

За неделю до этого Трамп уже подписывал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря.

Напомним, ранее американский Конгресс внес проект оборонного бюджета США-2021 год поправки, которые предусматривают серьезное ужесточение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Однако Трамп заявил, что планирует наложить вето на документ, так как настаивает на ликвидации статьи, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.

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