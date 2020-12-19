По состоянию на утро субботы, 19 декабря, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось на 11 742 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Так, за последние 24 часа за сутки умерло 213 пациентов. Выздоровели 13 314 человек. Всего с начала пандемии подтвердились 956 123 случаев заражения коронавирусом. Переболели 574 536 граждан.

Наибольшее количество зараженных было обнаружено в области.

Напомним, вчера в Украине подтвердились 12 866 случая заражения коронавирусом. Позавчера количество заболевших увеличилось на 12 630 человек.

Кроме того, мы писали о прогнозе Степанова. По его словам, заболеваемость коронавирусом в Украине должна пойти на спад уже в апреле 2021 года благодаря началу вакцинации и образованию коллективного иммунитета.

Также "Страна" рассказывала, что Украина может получить первые вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX уже в феврале 2021-го года. Крупная партия доз препарата ожидается в марте.