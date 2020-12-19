В конце осени, 25 ноября, завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу о крушении самолета MH17. 7 июня 2021 года Окружной суд Гааги откроет слушание по существу этого дела.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график дальнейших слушаний.

Ближайшее слушание состоится 1 февраля 2021 года. На нем будут рассмотрены следующие темы:

ход дополнительного расследования;

статус представленных родственниками исков о возмещении ущерба;

заявление прокуратуры о проверке реконструкции событий катастрофы MH17.

На слушании 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли такая проверка проводиться, и если да, то когда. Если суд решит провести проверку, скорее всего, это произойдет в мае 2021 года.

Если расследование, проводимое следственным судьей, пойдет по намеченному плану, суд начнет слушание по существу уголовного дела 7 июня 2021 года.

Как писала "Страна", суд по сбитому самолету продвигается медленно и с проблемами. Например, в сентябре слушания были отложены до ноября.

А в октябре Россия приняла решение выйти из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по поводу крушения малайзийского Boeing.