Медики нашли в Южной Африке новую разновидность коронавируса
В ЮАР местные ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-COV-2.
Об этом написал в Твиттере южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.
"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2", - говорится в записи.
Также глава минздрава на брифинге предположил, что вторая волна заболевания в стране, возможно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.
"Важно еще раз акцентировать, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", - добавил министр и посоветовал носить маски.
С начала пандемии коронавирусом в Южной Африке заразились более 890 тысяч человек, более 24 тысяч умерли.
На днях ранее неизвестную мутацию коронавируса нашли в Великобритании.
Как писала "Страна", с начала пандемии к концу ноября генетики нашли минимум 12 тысяч мутаций коронавируса нового типа.