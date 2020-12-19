В ЮАР местные ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-COV-2.

Об этом написал в Твиттере южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2", - говорится в записи.

Также глава минздрава на брифинге предположил, что вторая волна заболевания в стране, возможно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.

"Важно еще раз акцентировать, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", - добавил министр и посоветовал носить маски.

С начала пандемии коронавирусом в Южной Африке заразились более 890 тысяч человек, более 24 тысяч умерли.

На днях ранее неизвестную мутацию коронавируса нашли в Великобритании.

Как писала "Страна", с начала пандемии к концу ноября генетики нашли минимум 12 тысяч мутаций коронавируса нового типа.