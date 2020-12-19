Во многих странах Европы, несмотря на пройденный пик второй волны коронавируса, фиксируют рост заболеваемости и смертности вследствие осложнений.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, в Британии за сутки сообщили о 28,5 тысячах зараженных и 489 летальных случаях от коронавируса. Официальные данные утверждают, что с начала пандемии скончалось 66 тысяч граждан, однако источники издания сообщают о 82 тысячах жертв заболевания.

В Италии за сутки также показатели выросли до 18 тысяч заболевших и 680 умерших. Из-за этого страна оказалась в тройке государств Европы с самыми высокими темпами заболеваемости коронавирусом, а также с наиболее трагическими последствиями, если сравнить показатели смертности.

Тем временем в Швейцарии ежедневно фиксируют заболеваемости на уровне 4,5 тысяч человек, что очень высокий показатель для страны с таким маленьким населением. Поэтому руководство государства приняло решение закрыть рестораны, бары, спортивные, развлекательные и культурные центры в период с 22 декабря по 22 января.

Жителям Европы в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 следует избегать ненужных поездок в сезон рождественских праздников, заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Здесь есть разница между тем, что вам разрешают делать власти, и тем, что вам следовало бы делать", - цитирует The Guardian выдержки из заявления Клюге.

По его словам, путешествия на Рождество "не стоят риска" из-за опасности заразиться COVID-19.

При этом Клюге заверил, что у Европы - лишь "несколько месяцев жертв впереди", а ее жителям нужно "теперь поступать так, что мы все могли гордиться этим". В то же время Клюге признал, что пандемия нанесла сокрушительный урон в финансово-экономической сфере, привела к росту безработицы и сокращению возможностей для самореализации, разделила многие семьи. В особенности Клюге указал на опасность самоизоляции и локдаунов, социальных проблем для психического здоровья населения.

Европейский офис ВОЗ ранее также рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске.

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств из Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.

Однако накануне было распространено заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech-Pfizer, находящуюся в процессе научного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

Напомним, правительство Италии ужесточило карантин на новогодние праздники в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса и ввело контроль за исполнением правил во время походов в гости.

Как сообщала "Страна", Совет Евросоюза пересмотрел список третьих стран, граждане которых могут беспрепятственно посещать страны ЕС для незначительных поездок в условиях пандемии коронавируса.