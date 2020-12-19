Правительство Италии ужесточило карантин на новогодние праздники в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом сообщает Fanpage.

Новые правила вступят в силу с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 6 января. В это время гражданам будет разрешено посещать только работу, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и парикмахерские. Также будут открыты церкви, но строго до 22:00 и при условии соблюдения всех мер безопасности. Также запрещено перемещаться между городами и даже внутри собственных населенных пунктов, если это не поход в гости в соответствии с правилами безопасности.

"Мы обосновываем наличие красной зоны в период с 24 декабря по 6 января в праздничные дни и за день до праздников. Вы покидаете дом только по работе, по необходимости и по состоянию здоровья. В вашем доме можно принять до 2 человек, которые не живут вместе с вами, не считая детей в возрасте до 14 лет. Это мера, которую мы разработали, чтобы обеспечить тот минимум общения, который подходит для этого периода", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.

На данный момент в Италии ежедневно фиксируют заболеваемость коронавирусом на уровне 18 тысяч человек ,а смертность за 18 декабря составила 672 человека.

Напомним, Совет Евросоюза пересмотрел список третьих стран, граждане которых могут беспрепятственно посещать страны ЕС для незначительных поездок в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Австрии с 19 декабря ужесточают правила въезда иностранцев, если они прибыли из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.