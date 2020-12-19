Американские Военно-воздушные силы впервые совершили полет с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в качестве члена экипажа на борту военного самолета.

Как сообщает сайт Военно-воздушных сил страны, это произошло еще 15 декабря.

Алгоритм ИИ, известный как ARTUµ, помогал пилоту, майору ВВС США в с позывным "Вуду" на U-2 Dragon Lady, вылетевшем с калифорнийской базы Бил. ARTUµ был обучен выполнять в полете конкретные задачи.

Во время вылета 15 декабря он отвечал за использование датчиков и тактической навигации, а пилот управлял самолетом и координировал работу датчиков.

Самолет выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара. Основная задача ARTUµ заключалась в обнаружении вражеских пусковых установок, в то время как пилот высматривал воздушные суда врага, оба использовали радар U-2.

После взлета сенсорное управление было передано ARTUµ, который затем управлял сенсором, основываясь на информации, полученной ранее в результате более полумиллиона тренировок с применением компьютерных симуляций. Пилот и ИИ успешно достигли целей миссии.

"Новаторский полет ARTUµ является кульминацией нашего трехлетнего пути. Управление с помощью ИИ открывает новую эру взаимодействия человека и машины", - сказал Уильям Ропер, помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

Федеральная лаборатория U-2 разработала эту технологию искусственного интеллекта так, чтобы ее можно было легко перенести на другие системы, и планирует дальнейшее ее совершенствование.

"Этот исторический полет, сочетающий опыт пилота и возможности машинного обучения, является прямым ответом на призыв Национальной стратегии обороны развивать автономные системы. Инновации в области искусственного интеллекта изменят как воздушную, так и космическую сферу", - заявила секретарь ВВС Барбара Барретт.

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