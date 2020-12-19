Киевские таможенники обнаружили в почтовом отправлении во Францию "циркулярную пилу Гитлера" - пулемет MG 42.

Об этом сообщает Гостаможслужба в соцсети Facebook.

Смертоносное оружие, разработанное в нацистской Германии, и принятое на вооружение Вермахта в 1942 году таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины отправлял во Францию.

В декларации отправитель отметил, что в посылке находятся запчасти. Однако, вместо задекларированных запчастей, на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой окрестили "циркулярной пилой Гитлера", или еще "газонокосилкой" за издаваемый неприятный звук.

"Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло", - информирует пресс-служба таможни.

Согласно украинскому законодательству, в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.

Оружие направлено на экспертизу.

Французский получатель остался без оружия, в отношении же украинского отправителя таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

Пулемет MG 42 относительно простой конструкции, имел способность обеспечивать подавляющий объем огня на поражение (совершал 1200-1300 выстрелов в минуту), позволял вести прицельный огонь на расстояние до 2000 метров, замена ствола в него осуществлялась только одним человеком за 6-10 секунд.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на Позняках из автомата АК-47 расстреляли элитный Mersedes.

Также мы писали о том, что в зоне ООС дезертировал солдат с автоматом Калашникова и 120 патронами.