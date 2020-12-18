По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с главой минздрава Германии Йенсом Шпаном. Собеседники обсудили организацию совместного производства российских вакцин от коронавирусной инфекции в Европе.

Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Как пишет пресс-служба ведомства, Мурашко подробно рассказал немецкому коллеге об эффективности российских вакцин, а также о существовании специальной онлайн-платформы, на которой публикуется вся информация о вакцинированных лицах.

В свою очередь, Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по привлечению немецких компаний для совместного производства российских вакцин.

Стороны договорились, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин.

Напомним, ранее в России заявляли, что вакцину "Спутник V" может выпускать компания "Биолек", расположенная в Харькове.

Однако представители компании сказали, что будут производить российскую вакцину от коронавируса только после её госрегистрации.