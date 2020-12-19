Джунгли Амазонки, в поджоге которых президент Бразилии ранее обвинил актера Леонардо Ди Каприо, оказалось, производят больше углекислого газа, чем производят.

Ученые заметили эту "странность" еще в 2013 году, но не могли понять и объяснить причину такого изменения.

Об этом сообщает Science Advances.

"Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов", - указано в сообщении.

Как известно, леса Амазонки расположены на 5,5 миллионах квадратных километров и содержат примерно 10% всего углерода на планете. Ученым Федерального университета Лавраса Бразилии под руководством Рубенса Мануэла дос Сантоса пришлось изучить изменения поведения амазонских лесов с 1987 по 2020 год.

Исследователи собрали образцы древесины и почвы в тропиках, проанализировали изменения температуры и осадков и смогли примерно спрогнозировать дальнейшее поведение растительности.

В 2013 году большинство тропических лесов за пределами Амазонии поглощали больше углекислого газа, чем потребляли, однако вскоре процесс пошел в обратную сторону. После этого леса начали терять примерно по 130 килограмм углерода на каждый гектар площади в год.

Дос Сантос и его коллеги выяснили, что эти потери были связаны и с уменьшением количества поглощаемого СО2, и с увеличением его выбросов в атмосферу. Первый показатель каждый год уменьшается на 2,6%, а второй растет на 3,4%. По словам климатологов, полулистопадные породы эти процессы затронули меньше, а вечнозеленые леса пострадали от них сильнее всего.

Повлиять на это могло снижение уровня осадков на 10 миллиметров ежегодно, конкуренция за воду и солнечный свет между разными растениями, а также волны жары и засухи.

Согласно прогнозам, по мере роста температуры и количества углекислого газа в атмосфере, эти факторы станут оказывать все большее влияние.

Напомним, астронавтка NASA Джессика Меир, находящаяся сейчас на борту МКС, опубликовала на своей странице в Twitter снимок реки Амазонки.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что джунгли Амазонии в 29019 году пылали на гигантской территории, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами, чтобы "не стать колонией".