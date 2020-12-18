Правительство Португалии объявило о введении комендантского часа в новогоднюю ночь из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает The Portugal News.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что правительству пришлось сократить масштабы празднования Нового года несмотря на введенные 15 дней назад карантинные ограничения.

Комендантский час будет действовать с 23:00 31 января до 6:00 1 января.

Также будет введен запрет на передвижение по дорогам общего пользования с 1 по 3 января с 13:00.

С 31 декабря по 4 января между муниципалитетами по всей стране запрещено передвижение независимо от ситуации с распространением коронавируса.

Исключением будут ситуации, связанные со здоровьем и другими крайне важными причинами.

Ранее в стране было объявлено чрезвычайное положение в период с 23 декабря по 7 января.

Напомним, ранее комендантский час на новогодние праздники решили ввести в Турции.

Также о комендантском часе объявила Франция. Он действует с 15 декабря и на Новый год.