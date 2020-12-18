Заболеваемость коронавирусом в Украине должна пойти на спад уже в апреле 2021 года благодаря началу вакцинации и образованию коллективного иммунитета.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в интервью "Громадському".

По его словам, сейчас Украины пытается выбить первые вакцины уже в феврале, однако лучшим средством в борьбе с пандемией все-равно остается коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - заявил он.

Первым делом вакцинировать начнут врачей, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом, военнослужащих в зоне ООС, а также обитателей интернатов и домов престарелых. На втором этапе вакцинации препарат получат люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями вроде сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, остальные военные, полицейские и учителя.

Пока что делать вакцинацию от коронавируса не планируется, так как "сейчас нет соответствующего закона".

Напомним, Украина может получить первые вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX уже в феврале 2021-го года. Крупная партия доз препарата ожидается в марте.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 630 человек. Умерло за сутки 260 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 16 256 - Ред.).