В понедельник, 21 декабря, вступает в силу постановление правительства Беларуси, которое предусматривает полное закрытие наземной границы для автомобилей, поездов и другого транспорта из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Об этом пишет Комсомольская Правда со ссылкой на текст постановления.

Сообщается, что постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко 7 декабря. Документ опубликовали 10 декабря, а уже с понедельника, 21 декабря, закрытие границы вступает в силу.

Отмечается, что автомобилям, поездам и кораблям пересекать границу будет запрещено, покинуть страну можно будет лишь самолетом.

"Границы не закрываются на замок, а продолжают свою работу в условиях более строгих ограничений. Суть предпринимаемых мер — ограничить поток лиц через границу, чтобы они не переносили заболевание. Меры, которые были введены постановлением от 30 октября, остаются, а новым ограничивается еще и выезд с территории Беларуси, за исключением отдельных категорий граждан", — цитирует издание пресс-секретаря погранкомитета Антона Бычковского.

Для некоторых групп граждан будут действовать исключения. Так, пересечь границу Беларуси можно будет, если человек едет на похороны близкого родственника или с целью посещения тяжелобольного.

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