Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря опубликовал новый видеоблог. В нем он коснулся темы прививок от коронавируса. Он сообщил, что в план вакцинации включены жители временно оккупированных территорий - то есть Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Влог главы государства опубликован в его Фейсбуке.

По словам Зеленского, Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми прививки получат медики, военные, социальные работники, работники образования и лица старше 65 лет. Зеленский ждет первую вакцину в Украине только в конце первого квартала следующего года.

"Ну и, конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них. Это все наши люди, наши украинцы и мы делаем все, чтобы они это ощущали", - заверил президент.

Между тем в Крыму началась вакцинация медиков российской вакциной, за ними препарат получат учителя.

Ранее "Страна" писала, что в "ДНР" надеются получить российскую вакцину от коронавируса до конца года.

В том же обращении Зеленский объяснил, что число тестирований в Украине не влияет на статистику заражения коронавирусом.