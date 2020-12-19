Контролирующий орган осуществляет списание без подачи заявления налогоплательщиком налогового долга (в том числе штрафных санкций и пени) налогоплательщика, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (включительно).

Об этом напомнило главное управление ГНС в Киевской области, передает Юрлига.

Списанные суммы подлежат восстановлению в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований для списания.

При этом данное вмешательство не применяется относительно налогового долга по налогам и сборам, которые в соответствии с налоговым, таможенным и другим законодательством взимаются в связи с ввозом (пересылкой) товаров на таможенную территорию Украины или территорию свободной таможенной зоны или вывозом (пересылкой) товаров с таможенной территории Украины или территории свободной таможенной зоны, а также в отношении лиц, на которых распространяются судебные процедуры, определенные Кодексом по процедурам банкротства от 18.10.2018 № 2597-VIII.

Начисленные и уплаченные или взысканные за период с даты вступления в силу Закона № 1072 до даты списания налогового долга в соответствии с п. 2 прим. 4 подразд. 10 разд. ХХ "Переходные положения" НКУ суммы налогового долга, штрафных санкций и пени не подлежат возврату на текущий счет плательщика налога, не направляются на погашение денежного обязательства (налогового долга) по прочим налогам, сборам, не возвращаются в наличной форме по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счетов в банках.

На списанные в соответствии с п. 2 прим. 4 подразд. 10 разд. ХХ "Переходные положения" НКУ суммы не применяются штрафные санкции и пеня, предусмотренные НКУ, за период с даты вступления в силу Закона № 1072 и до даты списания включительно.

Списание налогового долга согласно этому пункту является основанием для освобождения имущества налогоплательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров.

На основании предоставленной контролирующим органом информации о списанных суммах налогового долга подлежат окончанию открытые государственной исполнительной службой исполнительные производства и прекращаются меры принудительного исполнения решений по взысканию налогового долга с налогоплательщиков, которым осуществляется списание сумм налогового долга в соответствии с п. 2 прим. 4 подразд. 10 разд. ХХ "Переходные положения" НКУ, в порядке, определенном Законом № 1404-VIII "Об исполнительном производстве".

Ранее в ГНС сообщили украинцам о новых сроках давности для проверок.

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