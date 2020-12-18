Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу записал новый видеоблог. В нем он назвал примерные сроки, когда власти страны рассчитывают получить вакцину от коронавируса.

Ролик опубликован в Фейсбук главы государства.

Точных сроков поставок препаратов Зеленский не назвал, выразившись весьма туманно.

"Мы также продолжаем работать над получением Украиной вакцины от Covid-19. Очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года. МОЗ уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и наши военные. А также социальные работники, работники образования, лица старше 65 лет", - сообщил Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что Украина получит вакцину всего для 5% населения.

Мы также рассказывали, что по прогнозам авторитетного издания The Economist, Украина получит вакцину одной из самых последних, не раньше апреля 2022 года.