ГНС в Запорожской области напомнила об особенностях налогообложения при получении наследства.

Как сообщает пресс-служба ГНС, есть такие ставки НДФЛ:

Нулевая ставка установлена в случаях, когда:

- объекты наследства наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства;

- движимое и недвижимое имущество, средства, наследуются лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;

- наследуются денежные сбережения, помещенные до 02.01.1992 в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги и денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992-1994 годов.

5% НДФЛ установлен для налогообложения наследства от лиц, не являющихся членами семьи первой и второй степеней родства.

При получении наследства за границей или иностранцем НДФЛ составляет 18%.

Также отмечается, что кроме НДФЛ плательщики должны перечислить военный сбор в размере 1,5%.

Ранее сообщалось, что украинцы, получившие наследство от умерших родственников-бизнесменов должны погасить их налоговые долги.

Еще напомним, что Минсоцполитики хочет запретить передавать наследство украинцам, которые не заботились о своих родственниках.