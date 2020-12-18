Президент Владимир Зеленский 18 декабря записал новое видеообращение к украинцам. В нем он традиционно затронул несколько тем. Одной из тем свежего влога стала статистика заражения коронавирусом и ее связь с количеством тестов.

Ролик опубликован в Фейсбук Зеленского.

"Продолжается наше противодействие Covid-19. Мы продолжаем работать над обеспечением больниц всем необходимым. Я также очень счастлив, что очень часто есть рекорды по количеству выздоровевших и снижается количеств заболевших. Есть очень много споров: мол, это происходит, поскольку уменьшили количество тестирований, но вот вам очень простой пример. Сегодня тестирований 68 тысяч. Заболели 12 630. 28 ноября тестирований 67 тысяч, то есть на одну тысячу меньше. Заболели в этот день 16 294 человека, то есть почти на четыре тысячи больше", - пояснил президент.

Зеленский почему-то не вспомнил о примерах, когда количество тестов снижалось не на одну, а на десять и более тысяч, что наблюдалось не раз.

Ранее "Страна" приводила статистику заражений коронавирусом в Украине за последние сутки.