В одном из ТРЦ Хмельницкого случился крупный пожар, он вспыхнул на четвертом этаже комплекса в коридоре.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Из-за большой горючей нагрузки огонь быстро распространился на значительную площадь, существовала угроза для жизни и здоровья посетителей и работников объекта. Во время тушения пожара с помощью выдвижных лестниц и звеньями газодымозащитников по лестничным клетках пожарные спасли из отрезанных огнем помещений шесть человек, и 23 были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, подобраться спасателям к зданию мешали неправильно припаркованные автомобили.

Ранее "Страна" рассказывала, что в охваченном пожаром кинотеатре в Полтаве был найден обгорелый труп.

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